Une journée sanglante à Naâma

Le nombre de victimes des deux accidents de la route survenus aujourd'hui dans la wilaya de Naâma a atteint 13 décès. Lors de l'accident survenu à Sfissifa, 6 personnes ont perdu la vie, dont un enseignant d'école primaire et une ouvrière professionnelle, après le décès de deux blessés qui avaient été transportés à l'hôpital d’Aïn Sefra.

Par ailleurs, trois autres victimes ont succombé à leurs blessures dans un accident de collision entre un bus reliant Béchar à Constantine et un camion remorque sur la route nationale n°6, dans la localité d'Ammar, au sein de la commune de Moghrar, portant le bilan final à 13 morts, alors que le bilan initial faisait état de 4 décès.

Les services de la protection civile se sont mobilisés pour transporter les corps des victimes et évacuer les blessés vers l'hôpital d’Aïn Sefra, où des équipes médicales et paramédicales étaient présentes pour fournir les premiers soins nécessaires aux blessés.