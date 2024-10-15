محادثات بين الفريق أول شنڨريحة ونظيره الموريتاني

حل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بأرضية مطار نواكشوط الدولي، أين كان في استقباله الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، بحضور سفير الجزائر المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وبعد مراسم الاستقبال، كان للفريق أول السعيد شنڨريحة محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني بالقاعة الشرفية لمطار نواكشوط الدولي، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الموريتانية، وسيتباحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك، يضيف ذات المصدر.