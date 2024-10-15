قاسم: حزب الله استعاد عافيته ودخل معادلة جديدة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الثلاثاء أن حزب الله قوي ‫واستعاد عافيته الميدانية، معلنا أن الحزب قرر منذ نحو أسبوع تنفيذ "معادلة جديدة" ستستمر، وهي "إيلام العدو".

وفي كلمة متلفزة، قال الشيخ قاسم في هذا السياق، "إذا أردتم أن تطمئنوا على حزب الله، ‫أقول لكم الحزب قوي، ‫رغم الضربات القاسية بعد البايجر وما حصل، لقد استعدنا عافيتنا الميدانية، ‫رممنا قدراتنا التنظيمية، ‫وضعنا البدائل"، لافتاً إلى أن "الميدان يؤكد هذا التطور الذي حصل".

وشدد نائب الأمين العام لحزب الله على أنه "يحق لحزب الله استهداف أي مكان داخل فلسطين المحتلة لإيلام الاحتلال لأن الأخير يستهدف كل لبنان"، مشيراً إلى "أننا سنختار النقطة التي نراها مناسبة، ‫لم يعد يوجد نقاط ضمن معادلة، ‫لأن الإسرائيلي فتح هذه المعادلة".

من جهة ثانية، علّق نائب الأمين العام على تباهي الاحتلال بدخوله مئات الأمتار داخل حدود لبنان، قائلاً "تأخرت أسبوعين ولم تستطع أن تتقدم إلى الأمام، الشباب بالانتظار للالتحام أكثر فأكثر، ‫علماً بأنه في أول أسبوع على الحافة الأمامية سقط 25 قتيلاً و150 جريحاً، لكن ‫طبعاً الإسرائيلي اعترف ببعض القتلى والجرحى".

وأعلن قاسم أنه "منذ أسبوع قررنا معادلة جديدة اسمها معادلة إيلام العدو"، موضحاً "أصبحت تصل الصواريخ إلى حيفا وما بعد بعد حيفا كما أراد سيدنا. ‫وأنتم رأيتم أن هذه الضربات وصلت إلى تل أبيب، ‫وأيضاً يوم الأحد الماضي فقط، الإسرائيلي اعترف بمئة بين قتيل وجريح، ‫وطبعاً عدنما يقول مئة بين قتيل وجريح فهذا يعني أكيد أكثر”.

‫وتابع قائلاً إن "ضربة بنيامينا النوعية وحدها أنتجت أكثر من سبعين بين قتيل وجريح، ‫وهذه تبيّن قرار المقاومة وقدرة المقاومة". ‫

وأشار الشيخ قاسم إلى أن "مشروع “إسرائيل" مشروع تدميري إلغائي للمقاومة ولشعب المقاومة، لكنه أكد أنهم "فشلوا بذلك".

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله أنه "لولا أمريكا لما استطاعت "إسرائيل" أن تصمد وتبقى، مشيرا إلى أننا "أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأمريكية".