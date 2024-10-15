رئيسة الهند تزور تيبازة

حلت اليوم رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، بولاية تيبازة في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر.

وكانت أول محطة للرئيسة دروبادي مورمو، مشروع محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 التي يتم إنجاز بعض من مراحلها بالتعاون مع شركاء من الهند، وتصل قدرة إنتاج المحطة إلى 300 ألف متر مكعب يومياً، حسب ما أشار إليه بيان لمصالح ولاية تيبازة.

وكان في استقبال رئيسة جمهورية الهند بالمحطة، كل من وزير الطاقة محمد عرقاب ووزير الري طه دربال رفقة والي الولاية أبو بكر الصّديق بوستة.

وبمقر الولاية، تابعت رئيسة جمهورية الهند عرض شريط عن ولاية تيبازة، وما تزخر به هذه الأخيرة من مؤهلات في مختلف المجالات.

كما قامت رئيسة جمهورية الهند، حسب بيان مصالح ولاية تيبازة، بزيارة كل من الحظيرة الغربية للآثار بمدينة تيبازة والضريح الملكي الموريتاني بـسيدي راشد، المصنفة ضمن التراث العالمي لليونيسكو، بحضور وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري.