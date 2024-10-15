يوم دام في النعامة

ارتفع عدد ضحايا الحادثين المرورين اللذين وقعا اليوم بولاية النعامة إلى ثلاثة عشرة قتيلا، حيث وصل عدد ضحايا حادث صفيصيفة إلى ستة قتلى بعدما توفي جريحان كانا قد نقلا إلى مستشفى العين الصفراء ومن بين الضحايا أستاذ مدرسة ابتدائية وعاملة مهنية.

كما توفي ثلاثة ضحايا آخرين متأثرين بجروحهم في حادث اصطدام الحافلة العاملة على خط بشار قسنطينة بالشاحنة المقطورة بالطريق الوطني رقم 6 بالمنطقة المسماة قرية عمار ببلدية مغرار، بعدما كانت الحصيلة الأولية أربعة قتلى.

ولاحتواء مخلفات هذه المجزرة المرورية الخطيرة تجندت مصالح الحماية المدنية لنقل جثث الضحايا وإجلاء المصابين إلى مستشفى العين الصفراء الذي تجندت أطقمه الطبية والشبه طبية لتقديم الإسعافات للمصابين.