الراحل لكارن يوارى الثرى وسط أجواء مهيبة

شيعت بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء جنازة الحكم الدولي الأسبق وأيقونة الصافرة الجزائرية بلعيد لكارن وسط أجواء مهيبة بمقبرة الولي الصالح سيدي بلعباس وذلك وسط حضور شعبي كبير وأعداد غفيرة من الوجوه الكروية من التي عاشت مسيرة الرجل.

وكان من بين الحاضرين رفيق درب المرحوم الحكم الدولي الأسبق محمد حنصال إضافة إلى مجموعة كبيرة من الحكام الشباب المعتزلين حديثا كعبد الرزاق حلالشي، بومدين منصوري والحكم المساعد محمد ناصري كما ضبطت الأعين حضور الرئيس السابق للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار إضافة إلى أعداد لا يستهان بها من اللاعبين السابقين على غرار بلعباس عبد الحفيظ ورئيس جمعية راديوز قادة شافي الذي كان مرفوقا بزميله الحارس الأسبق لسريع غليزان ومولودية وهران ناصر بن شيحة.

يذكر أن الموعد الجنائزي شهد أيضا حضور مجموعة كبيرة من اللاعبين السابقين لاتحاد بلعباس ورؤساء تداولوا على إدارة شؤون نادي "المكرة" على غرار بغداد بن عيسى ومصطفى حساني والرئيس الحالي للفريق مهدي جبار.