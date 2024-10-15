مخدرات: إيداع 7 أشخاص الحبس المؤقت

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، عن إيداع سبعة أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع ثلاثة تحت نظام الرقابة القضائية في قضية استيراد المخدرات.

ووفق نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد "عالج القطب الجزائي المتخصص قضتين تتعلقان بحجز على مستوى دائرة اختصاص محكمتي العفرون والأغواط كمية إجماليّة من المخدرات من نوع الكيف المعالج تقدّر بـ 572 كغ وكميّة من الذهب تقارب بـ 01 كغ وقطعتي سلاح وذخيرة متنوعة مناظير رؤية مركبات ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية".

وأوضح ذات المصدر أنه تم "توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة وحيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح تبييض الأموال وحيازة أسلحة وذخيرة وتجهيزات حساسة".

"وتم إيداع 07 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع 03 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية"، يختم بيان نيابة الجمهورية.