الفريق أول شنقريحة يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الموريتاني

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مساء اليوم الثلاثاء، من قبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفق ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة، "في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبدعوة من نظيره الموريتاني، الفريق المختار بله شعبان، حظي السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، باستقبال من قبل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".

وبهذه المناسبة، أعرب "الفريق أول عن امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال المخصص له من قبل فخامة الرئيس، مسلما إياه رسالة خطية من أخيه السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ومبلغا إياه تحياته وتهانيه على إثر إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة على رأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية"، يضيف المصدر.

كما أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة -حسب البيان- بـ "العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين"، مؤكدا أن "المستقبل يحمل في طياته مزيدا من الفرص لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".