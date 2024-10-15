جديد صناعة السيارات

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء، عن جديد قطاع صناعة السيارات في الجزائر.

وأكد عون في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنّ "علامتي "جاك" و"شيري" بصدد إنجاز مصنعين للسيارات في البلاد".

واستدلّ عون، في معرض حديثه لـ (القناة الإذاعية الثالثة)، بحالتي المصنّعين الصينيين "جاك" و"شيري" اللذين هما بصدد إنجاز مصنعيهما للسيارات بالجزائر، مبرزا أنّ "الجزائر تسير على الطريق الصحيح لتطوير صناعة حقيقية للسيارات".

وقدّر عون أنّ "كل المتطلبات متوفرة لتجسيد صناعة حقيقية للسيارات، وليس "التظاهر بالإنتاج" مثلما كان عليه الحال سابقاً".