9 منتخبات تضمن تأهلها إلى "الكان"

حسمت 9 منتخبات إفريقية، من بينها 3 منتخبات عربية، تأهلها بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي سينظمها المغرب، في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، وهذا قبل جولتين عن نهاية سباق التصفيات.

وكان منتخب المغرب أول المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا 2025، بصفته البلد المنظم للمسابقة القارية، وتبعه منتخب بوركينا فاسو، الذي تصدّر المجموعة الـ12، بعد الفوز الأخير على بوروندي بهدفين دون رد، ووصوله إلى النقطة العاشرة، ليرافقه منتخب السنغال الذي حل ثانيا بنفس الرصيد (10 نقاط) بعد عودته بفوز ثمين من مالاوي.

كما تأهل منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بـ"الكان"، عن المجموعة الأولى، بعد فوزه على موريتانيا بهدف دون رد، ووصول تشكيلة المدرب حسام حسن إلى العلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات)، لتتنافس منتخبات بوتسوانا (6 نقاط) والرأس الأخضر وموريتانيا على التأشيرة الثانية.

وصعد منتخب الكاميرون رسميا إلى نهائيات "الكان" عن المجموعة السابعة، بعد الفوز على كينيا، بهدف دون رد، ووصوله إلى النقطة العاشرة، فيما يبدو منتخب زيمبابوي الأقرب لمرافقته (8 نقاط)، متقدما بـ4 نقاط عن صاحب المركز الثالث، منتخب كينيا، فيما حل منتخب ناميبيا في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.

ووفّق المنتخب الجزائري في قطع تأشيرته لنهائيات العرس القاري للمرة الـ21 في تاريخه، بعد وصوله إلى النقطة 12 في مجموعته الخامسة، عقب عودته بالفوز من الطوغو، الذي صارت مهمته في التأهل معقدة بعد تأخرهم أمام منتخب غينيا الاستوائية، صاحب المركز الثاني في المجموعة، بفارق 5 نقاط.

ويعد منتخب الكونغو الديمقراطية سابع المتأهلين من المجموعة الثامنة، بعدما حقق الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد، ووصوله إلى النقطة الـ12 في صدارة المجموعة، متقدما عن منتخب غينيا (6 نقاط) وتنزانيا (4 نقاط)، بينما ضمن منتخب كوت ديفوار تأهله إلى أمم إفريقيا بعد فوز زامبيا على حساب مضيفتها تشاد بهدف نظيف، في المجموعة السابعة.

وتأهل منتخب أنغولا، من المجموعة السادسة، بعد أن جمع 12 نقطة، وحل وراءه منتخب السودان، الفائز على غانا بثنائية نظيفة، ليبقى التنافس على المركز الثاني بين السودان وغانا في الجولتين الخامسة والسادسة.

وتجري الجولتان الخامسة والسادسة، شهر نوفمبر المقبل، لتكشفا عن بقية المنتخبات المتأهلة في باقي المجموعات، ومنها تلك المعقدة، مثل مجموعة تونس التي تتقدم بفارق نقطة وحيدة أمام منتخب جزر القمر، ونقطتين أمام منتخب غامبيا.