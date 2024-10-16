جديد مشاريع محطات تحلية مياه البحر

يتابع ولاة الجمهورية في عدة ولايات ساحلية، تقدم إنجاز محطات تحلية مياه البحر، في إطار تجسيد المشروع الاستراتيجي للدولة، والذي يعوّل عليه لسدّ الاحتياجات المائية في ظل الأزمة الناتجة عن ثلاثي الجفاف وشح الأمطار والتصحر.

وفي بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مساء أمس، أوضحت الأخيرة، أن: "ولاة الجمهورية قاموا بخرجات ميدانية للوقوف على وتيرة أشغال إنجاز هذه المحطات، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية من أجل رفع العراقيل والاطلاع على العروض والاقتراحات الخاصة بإنجاز هذا النوع من المشاريع الحيوية والاستراتيجية.

وفصّل البيان، بخصوص مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر "الرأس الأبيض" ببلدية عين الكرمة بولاية وهران، ذي طاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب في اليوم.

وأورد البيان: "هذا المشروع، الذي هو على وشك الانتهاء، سيسمح بتأمين وتغطية احتياجات المواطنين بالولاية، خاصة الجهة الغربية منها، فضلا عن استفادة الولايات المجاورة من مياه المحطة".

أما بخصوص ورشات إنجاز محطة تحلية مياه البحر رأس جنات 2، بولاية بومرداس، فقد أسديت جملة من التعليمات من قبل الوالي بخصوص استكمال ما تبقى من أشغال، قصد وضع المحطة حيز الخدمة في الآجال المحددة.

ومن جهتها، يضيف البيان، استلمت ولاية الطارف، الدفعة الأولى من التجهيزات والمعدات الحساسة الخاصة بمشروع إنجاز مشروع محطة التحلية بكدية الدراوش ببلدية بريحان، والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 76,85 %، إلى جانب معاينة أشغال إنجاز خزان مائي بسعة 50000م³، ببلدية بحيرة الطيور، والذي يتم إنجازه لغرض تخزين المياه الواردة من المحطة، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 85% .

أما في ولاية بجاية، فوقف الوالي بها على مدى تقدم أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة تغرمت ببلدية توجة بسعة 300 ألف مكعب في اليوم.

وفي نفس السياق، عقدت السلطات المحلية لولاية سكيكدة جلسة عمل خصصت لمتابعة ملف إنجاز محطتي تحلية مياه البحر، على مستوى كل من بلدية سكيكدة بمنطقة العربي بن مهيدي، بسعة إنتاجية تبلغ 120.000 متر مكعب في اليوم، والتي توجه لتزويد المنطقة الصناعية ومركب أسميدال، فيما ستوجه نسبة منه لتزويد سكان الولاية بالمياه الصالحة للشـرب.

أما بالنسبة للمحطة الثانية ببلدية القل بسعة إنتاجية تبلغ 300.000 متر مكعب في اليوم، والتي خصصت لتزويد سكان ولايات (سكيكدة، ڤالمة، أم البواقي والجزء الجنوبي من ولاية قسنطينة) بالمياه الصالحة للشرب، "فقد تم الاستماع لمختلف العراقيل المطروحة، وكذا تقديم الحلول اللازمة لضمان انطلاق هذه المشاريع الحيوية في أقرب الآجال".

وفي ولاية تيبازة، قام الوالي بزيارة تفقدية لمشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر فوكة 2، بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، حيث عاين مختلف الورشات الخاصة بالمشروع.

للإشارة، فإن القدرة الإنتاجية لهذه المحطات الخمس الاستراتيجية تصل إلى 1,5 مليون متر مكعب في اليوم، إذ ستسمح بعد دخولها حيز الخدمة، بانتقال مساهمة محطات تحلية مياه البحر عبر الساحل الجزائري من حوالي 17% حاليا، إلى 42%، بنهاية السنة الجارية 2024.

وبذلك ستكون الجزائر الأولى إفريقيا والثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية، في مجال قدرات إنتاج مياه البحر المحلاة، بطاقة إجمالية تقدر بـ3,7 مليون متر مكعب.