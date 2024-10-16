ماكرون يغضب نتنياهو

كشفت وسائل إعلام فرنسية، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إلى الأزمة في لبنان وغزة، وقال حقيقة تاريخية أغضبت نتنياهو.

وحسب نفس المصدر، عالج الاجتماع الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي ختام حديثه أمام أعضاء حكومته، قال ماكرون: "يجب ألا ينسى نتنياهو أن دولته أنشئت بقرار أممي".

وجاء هذا التصريح، في سياق انتقاد ماكرون لاستهداف جيش الاحتلال الصهيوني لقوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.

ورد نتنياهو، في بيان لمكتبه: "تذكيرا للرئيس، إسرائيل لم تر النور بفضل قرار أممي، بل بفضل انتصار في حرب استقلال قادها مقاتلون، أغلبهم من الناجين من الهولوكوست، الذي شارك فيه نظام فيشي الفرنسي".

ويبقى نتنياهو وفيا لعاداته بتحريف الحقائق، وذهب هذه المرة بعيدا بالحديث عن "حرب استقلال" انتهت ببزوغ "دولة إسرائيل"، والحقيقة أن الكيان الصهيوني أنشئ بقرار أممي جائر يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني إلى غاية اليوم.