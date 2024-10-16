غليزان: توقيف شخص مبحوث عنه

تمكنت فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من توقيف شخص خطير مبحوث عنه من قبل العدالة، محل 5 أوامر قضائية (أوامر بالقبض)، لتورطه في عدة قضايا، مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء خلال عملية توقيفه.

وجاءت عملية التوقيف، حسب بيان لمصالح الأمن صادر اليوم، بناء على "معلومات وردت إلى ذات الفرقة، مفادها وجود شخص، مطلوب من قبل العدالة، على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان، وبعد إعداد خطة عمل محكمة، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيفه وضبط، خلال عملية تفتيش المسكن، مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام (سيف من الحجم الكبير وساطور (شفرة)، وخنجرين من الحجم الكبير، بالإضافة إلى 5 أسلحة بيضاء من الحجم الصغير)".

وبعد استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه فيه، قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.