توقيف قطّاع الطرق بقسنطينة

تمكنت مصالح الشرطة بولاية قسنطينة، من توقيف شبكة إجرامية أفرادها من المسبوقين قضائيا، احترفت السرقة تحت طائلة الاعتداء بالأسلحة البيضاء.

وأوضح بيان للمصالح ذاتها، صادر اليوم الأربعاء، أن "وقائع القضية جاءت بناء على نداء وارد إلى قاعة البث والإرسال، عبر الرقم الأخضر 1548، مفاده تعرض أحد المواطنين للاعتداء على مستوى الطريق الرابط بين قسنطينة والخروب، على الفور تنقلت الفرق العملياتية لأمن ولاية قسنطينة إلى عين المكان، حيث مكن التدخل الفعال من توقيف شخصين مشتبه فيهما، وحجز المركبة المستعملة من قبلهما، ليتم تحويلهما إلى المصلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف البيان ذاته أنه "مواصلة للتحريات، تمكن عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، من تحديد هوية شريك ثالث، ليتم تحديد مكان تواجده وتوقيفه، مع استرجاع دراجتين ناريتين كانتا محل سرقة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "التحقيق المنجز بيّن أن المعنيين الذين يعدون من ذوي السوابق العدلية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية خطيرة، تنتهج أسلوبا إجراميا يعتمد على افتعال حادث مرور مادي، من خلال استفزاز السائقين والقيام بمناورات ضدهم في الطريق، مستغلين السيارة الخاصة بهم، وبمجرد نزول الضحية من مركبته، يعتدون عليه باستعمال أسلحة بيضاء، وتجريده من كل ما يملك، بما في ذلك مركبته".