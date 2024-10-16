توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة، حسبما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أيضا، أن: "وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر 2024، عدة عمليات، حيث تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، من توقيف 46 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 32804 قرص مهلوس.

وأضاف البيان، أن: "مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت 117 شخصا وضبطت 33 مركبة و102 مولد كهربائي و63 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى توقيف 20 شخصا آخر وضبط بنادق صيد و3 مسدسات آلية، بالإضافة إلى 70038 لتر من الوقود و41,07 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 165 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف 652 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف المصدر.