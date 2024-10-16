البليدة: حجز أزيد من قنطارين من الكيف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوادي العلايڤ بأمن ولاية البليدة، بداية هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب وترويج المخدرات، متكونة من سبعة أشخاص، مع ضبط قنطارين و39 كلغ من الكيف المعالج.

وأوضح بيان للمصالح ذاتها، أن: "العملية التي تم تنفيذها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت على إثر تحريات وأبحاث عملياتية مكثفة باشرها محققو ذات الفرقة، حول تحركات مشبوهة على مستوى إقليم ولاية البليدة، أفضت إلى مداهمة وتفتيش أحد البساتين بوادي العلايڤ، حيث تم ضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج، على شكل صفائح قدر عددها بـ2109 صفيحة، كانت على وشك إخفائها بالصندوق الخلفي لمركبة نفعية استعدادا لنقلها، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما في عين المكان".

وأضاف المصدر ذاته، أن: "التحريات مكنت من تحديد هوية 5 عناصر آخرين من هذه الشبكة وتوقيفهم مع حجز مركبة أخرى، إذ تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عن جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة".