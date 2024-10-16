مناقشة انشغالات الجزائريين المقيمين بسليانة التونسية

التقى القنصل الجزائري بالكاف بتونس، مصطفى بوذيب، اليوم الأربعاء، والي ولاية سليانة التونسية، خالد الواعري، لمناقشة بعض انشغالات الجالية القاطنة بولاية سليانة، وخاصة المتعلقة منها بحق امتلاك العقارات والأراضي غير الفلاحية للجزائريين المقيمين في هذه الولاية التونسية.

وتم خلال اللقاء، الذي قدم خلاله القنصل الجزائري التهنئة إلى الوالي الجديد لسليانة خالد الواعري، بعد تعيينه في هذا المنصب، التطرق إلى مشكلة بعض الإجراءات الضرائبية التي تفرض على الجزائريين دون غيرهم في الولايات الأربع الأخرى، ضمن الدائرة القنصلية للكاف، خاصة عند تجديد بطاقات الإقامة على التراب التونسي.

ويتعلق هذا المشكل تحديدا بمطالبة المصالح الأمنية المكلفة بإصدار الإقامات، المقيمين الجزائريين في هذه الولاية بإحضار شهادة التصريح بالدخل السنوي من مصلحة الضرائب، وهو ما لا يتوفر للغالبية منهم، كونهم عمالا يوميين، ما يدفع مصلحة الضرائب إلى إصدار غرامات بحقهم، بزعم مخالفة عدم التصريح الضريبي، ومع العجز في الدفع، يبقى عدد كبير منهم في وضعية صعبة من حيث تسوية وضعية الإقامة القانونية.

ومن جهته، عبّر المسؤول التونسي عن تطلعه لتجسيد مشاريع التكامل بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمارات الاقتصادية والتجارية، ما يخدم مصلحة الشعبين في المناطق الحدودية على الخصوص، خاصة في أفق المرحلة المقبلة، التي قد يبدأ فيها العمل على إنجاز منطقة التبادل التجاري الحر بين الجزائر وتونس.