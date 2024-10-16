"إيتوزا" تسحب حافلات على مستوى هذه الخطوط

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا) عن سحب جميع الحافلات التي تشتغل على مستوى بعض الخطوط وإدخالها إلى ورشة الصيانة من أجل إعادة تهيئتها وتجديدها وذلك حرصا منها على أمن وسلامة المواطنين وتقديم خدمة أفضل.

ووفق بيان المؤسسة، اليوم الأربعاء، فإن الخطوط المعنية هي: الخط رقم 214 الرابط بين محطة القطار (الجامعة) الرحمانية، زعاترية، الخط رقم 215 الرابط بين محطة القطار (تسالة المرجة) الرحمانية، زعاترية، الخط رقم 730 الرابط بين زعاترية وببن عكنون، الخط رقم 742 الرابط بين زرالدة وزعاترية، الخط رقم 751 الرابط بين سيدي عبد الله وزعاترية وسيدي بنور.

وتأتي هذه الخطوة –حسب ذات المصدر- نظرا للاحتجاجات المتكررة والشكاوي التي تصل إلى المؤسسة العمومية حول الأعطاب المتكررة للحافلات التي تشتغل على مستوى الخطوط المذكورة.

وكشفت المؤسسة العمومية عن عودة هذه الخطوط للخدمة بداية من يوم غد الخميس 17 أكتوبر 2024.