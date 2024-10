L'Algérie condamne la « politique de famine » sioniste

L’ambassadeur permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies Amar Ben Djamaa, a exprimé son inquiétude face à la crise humanitaire sévissant dans le nord de la bande de Gaza. Il a décrit la situation comme étant à un "niveau catastrophique".

Lors d'une réunion d'urgence concernant la situation à Gaza, tenue ce mercredi à la demande de l'Algérie, Ben Djamaa a dénoncé les actions des autorités israéliennes, affirmant que celles-ci "non seulement ignorent le droit international, mais violent également les principes fondamentaux de l'humanité depuis plus d'un an".

Il a souligné que l'utilisation de la famine et la privation de biens essentiels, tels que la nourriture et les médicaments, à des fins militaires est interdite par le droit international.