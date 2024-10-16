اتفاق على تعزيز التعاون العسكري بين الجزائر وموريتانيا

زار الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، مقر الأركان العامة للجيوش الموريتانية، أين كان في استقباله نظيره الموريتاني الفريق المختار بله شعبان، حيث تبادل الطرفان التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا مختلف التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة والعالم.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني "توسعت المحادثات بين الطرفين لتشمل وفدي البلدين، وهي المحادثات التي خصصت لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بمختلف أشكاله، وسبل تطويره أكثر إلى ما يتوافق والعلاقات المتينة بين جيشي البلدين".

وألقى الفريق أول كلمة، تقدم فيها بتشكراته لنظيره الموريتاني على مظاهر الترحيب وحسن الضيافة اللتين حظي بهما منذ وصوله إلى موريتانيا، مؤكدا ثقته في قدرة البلدين على تعزيز روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الفريق أول شدد على أنه يتعين تعزيز العمل المشترك بين الطرفين بروح التعاون والتنسيق الدائمين، وذلك في ظل سياق جيوسياسي إقليمي ودولي خاص، ترتب عنه بروز تحديات أمنية جديدة.

من جهته، أشاد الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، بمتانة علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتي ستتعزز أكثر من خلال هذه الزيارة، شاكرا للفريق أول على تلبية الدعوة.

وتتواصل الزيارة الرسمية للفريق أول السعيد شنڨريحة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد حظي باستقبال من قبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، في اليوم الأول من الزيارة مسلما إياه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.