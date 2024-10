Une réunion tripartite prévue bientôt en Libye

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a révélé ce mercredi le lieu de la tenue de la prochaine rencontre tripartite entre les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye.

Lors d'une déclaration conjointe avec le Président du Conseil Présidentiel libyen, Younes Menfi, en visite en Algérie, le Président Tebboune a annoncé : "Nous sommes sur le point de nous retrouver en Libye dans le cadre de la rencontre tripartite".

Le Président Tebboune a, également, précisé que cette réunion avec Menfi a permis de mener des consultations fraternelles, au cours desquelles ils ont abordé les relations bilatérales ainsi que la situation en Libye. Il a réaffirmé la position de l'Algérie concernant la crise en Libye, en déclarant : "Nous restons sur notre position... Il n'y a pas de solution en Libye sans des élections. Une fois que le peuple libyen aura exprimé sa volonté, tout le monde suivra".

De son côté, Younes Menfi a félicité l'Algérie et la Tunisie pour la réussite de leurs élections présidentielles, exprimant l'espoir que la situation en Libye se conclura également par une élection présidentielle.

Et d’ajouter : "Nous remercions la République algérienne pour son rôle important dans le soutien à la Libye sur la scène internationale, un soutien pur en faveur de sa stabilité et de son intégrité territoriale. Nous remercions le Président Abdelmadjid Tebboune pour son soutien à la stabilité de la Libye."

Concernant la rencontre tripartite, Menfi a déclaré : "Nous souhaitons que nos réunions trilatérales se poursuivent et deviennent une feuille de route, que ce soit au niveau des sommets ou des comités."