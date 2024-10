Accord de promotion de la coopération militaire entre l’Algérie et la Mauritanie

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) s'est entretenu, mercredi au deuxième jour de sa visite officielle en Mauritanie, avec le Général de Corps d'Armée El Mokhtar Bolle Chaabane, Chef d'Etat-major Général des Armées mauritaniennes, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au deuxième jour de sa visite en République islamique de Mauritanie, et à l'invitation de son homologue mauritanien, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, s'est rendu, ce mercredi 16 octobre 2024, au siège de l'Etat-major Général des Armées mauritaniennes, où il a été accueilli par le Général de Corps d'Armée El Mokhtar Bolle Chaabane", précise la même source.

A l'issue de la cérémonie d'accueil et des honneurs qui lui ont été présentés par une formation militaire de différentes forces, le Général d'Armée Chanegriha s'est entretenu avec le Général de Corps d'Armée El Mokhtar Bolle Chaabane, "où les deux parties ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun, et évoqué les différents défis sécuritaires que connaissent la région et le monde".

Au siège du Centre de Conférences des Armées, les entretiens, qui se sont élargis aux délégations des deux pays, "ont été dédiés à l'évaluation de la coopération militaire bilatérale multiforme, et les moyens pour la promouvoir davantage afin qu'elle puisse être à la hauteur des relations solides entre les armées des deux pays".

Lors de cette rencontre, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a prononcé une allocution dans laquelle "il a présenté ses remerciements à son homologue mauritanien pour l'accueil chaleureux et les marques d'hospitalité qui lui ont été réservés depuis son arrivée au pays frère la Mauritanie", tout en exprimant "sa conviction en la capacité des deux pays à renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre les deux pays et les deux peuples", souligne le communiqué.

Il a rappelé la nécessité "de renforcer l'action commune entre les deux parties dans un esprit de coopération et de coordination permanentes, et ce, à l'ombre d'une conjoncture géostratégique régionale et internationale particulière qui a généré de nouveaux défis sécuritaires".

Pour sa part, le Général de Corps d'Armée El Mokhtar Bolle Chaabane "s'est félicité, dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, de la solidité des relations de coopération militaire bilatérale entre les deux pays frères, qui seront renforcées davantage grâce à cette visite", avant de remercier le Général d'Armée, Chef d'Etat-major de l'ANP d'avoir honoré son invitation, ajoute la même source.