برلمانية إسبانية: لا فرق بين ما تفعله "إسرائيل" والنازية

انتقدت زعيمة حزب "بوديموس"، إيوني بيلارا، رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء لفشله في تنفيذ حظر أسلحة فعال ضد الكيان الصهويني.

وقالت النائبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة خلال جلسة مساءلة بالبرلمان: "نحن متواطئون كدولة في هذه الإبادة الجماعية"، متهمة سانشيز بالكذب بشأن وقف تصدير الأسلحة للكيان والسماح بتمرير الأسلحة لها عبر الموانئ الإسبانيّة.

وشبّهت النائبة عن الحزب اليساري حرق الفلسطينيين في خيمهم بمستشفى شهداء الأقصى، الأحد الفائت، بغرف الغاز النازية، قائلة: "ما الفرق بين هذا وغرف الغاز النازية؟ لا فرق".

وخلال مداخلتها في البرلمان رفعت النائبة الإسبانية صورة الشهيد شعبان الدلو، الذي استشهد حرقا في قصف صهيوني استهدف خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى.