فوائد مذهلة لفاكهة الرمان

يقدم الّرمان، فوائد صحية جمّة، بما يشمل ضبط ضغط الدم، وتعزيز الذاكرة، والوقاية المحتملة من السرطان.

ويعزز تناول الرمان بانتظام المناعة، ويحسن مستويات الدهون، ويدعم الصحة العامة من خلال خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، وفقًا لما نشرته صحيفة "تايم اوف انديا "

ويكشف التحليل الغذائي للرمان، أن وعاء واحدا (144 غراما)، يحتوي على 93 سعرة حرارية و2.30 غراما من البروتين و20.88 غراما من الكربوهيدرات و0.14 غراما من الدهون.

ولذلك، فإدخال الرمان في النظام الغذائي، يمكن أن يوفر فوائد صحية عديدة، سواء تم تناوله طازجًا أو كعصير أو إضافته إلى وصفات الطعام المختلفة والسلطات، وفيما يلي أهم فوائده:



التحكم في ضغط الدم:

إذا كان الشخص يعاني من تقلبات ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، فينبغي أن يحرص على تناول الرمان، و تشير الأبحاث التي أجريت على الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي.

مكافحة العدوى:

بيّنت مستخلصات الرمان خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات بفاعلية مميزة، فتناول طبق من الرمان يوميًا يحسن من دفاعات الجسم ضد الأمراض ويحافظ على اللياقة والقوة.

تحسين الذاكرة:

برهنت الدراسات، أن الاستهلاك المنتظم لعصير الرمان لمدة شهر يعزز الذاكرة البصرية واللفظية، كما أنه فعال في علاج ضعف الذاكرة بعد جراحة القلب ومرض "ألزهايمر".

تحسين الأداء الرياضي:

إن تناول طبق من الرمان قبل ممارسة الرياضة فكرة مذهلة. بفضل محتواه من النترات، يعمل الرمان على تحسين تدفق الدم إلى العضلات عند تناوله قبل 30 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية، مما يعزز الأداء الرياضي.

كما يحمي عصير الرمان الغني بفيتامينC ومضادات الأكسدة الدهون في الدم من الأكسدة وقد يمنع تراكم اللويحات الشريانية

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كما تبين أن زيت بذور الرمان يحسن معايير الدهون لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

الوقاية من السرطان:

تظهر مكونات مثل البوليفينول في الرمان تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، وخاصة ضد سرطان البروستاتا والرئة، ولها خصائص وقائية كيميائية ضد سرطان الثدي.

إن تناول وعاء من الرمان كل يوم يمكن أن يوفر مركبات حيوية تقلل الالتهاب وتوفر فوائد في حالات مثل هشاشة العظام عن طريق إصلاح الغضاريف التالفة.