الجزائر تطرح مناقصة لشراء الذرة والشعير

قال متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس، إن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب) طرح مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 240 ألف طن من علف الذرة و35 ألف طن من علف الشعير، والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو اليوم.

وأوضحوا، وفق ما نقله موقع "العربية" أن كمية الذرة مطلوب توريدها فيما يصل إلى ست شحنات تتراوح كل منها بين 30 ألف و40 ألف طن من البرازيل أو الأرجنتين فقط في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر.

أما كمية الشعير مطلوبة في شحنة واحدة من منشأ اختياري غير محدد على أن يكون موعده توريدها بين 15 و30 نوفمبر.