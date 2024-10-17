مندوب الجزائر يرافع لصالح القضية الصحراوية

رافع السفير عمار بن جامع، مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أمام اللجنة الرابعة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، حسبما أورده التلفزيون العمومي.

وأكد بن جامع في اجتماع لمجلس الأمن، أن: "إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يستند إلى الشرعية والعدالة الدوليين".

وذكر بن جامع بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 1975 التي أثبتت عدم وجود أي صلة بالسيادة الإقليمية للمغرب وعدم وجود أي صلة قانونية يحتمل أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 في إنهاء استعمار الصحراء الغربية.

وأضاف مندوب الجزائر: "لا يمكن لأي أحد أن يقدم ختم السيادة على الصحراء الغربية خارج إرادة الشعب الصحراوي المعبر عنها بحرية، ولا يمكن لأحد أن يتذرع بالاستثمارات أو فتح قنصليات كبديل لتقرير المصير لشعب لا يزال تحت السيطرة الاستعمارية."