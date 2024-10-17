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مال و أعمال

أسعار النفط ترتفع

17 أكتوبر 2024 ()

38serv

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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الخميس، من أدنى مستوياتها في أسبوعين للمرة الأولى في 5 جلسات وسط ترقب للعديد من التطورات بالأسواق، حسب ما كشفت عنه منصة "الطاقة" المتخصصة.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء ، على تراجع وسط تقييمات متأرجحة لمسار تصاعد الصراع والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفض الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) نحو 7% منذ بداية الأسبوع بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.

بحلول الساعة 06:08 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر 2024، بنسبة 0.15%، لتصل إلى 74.33 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر 2024، بنسبة 0.20%، لتصل إلى 70.53 دولارًا للبرميل.

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