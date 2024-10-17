هذا ما ناقشه اجتماع مجلس مساهمات الدولة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، أشغال الدورة (189) لمجلس مساهمات الدولة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول .

وأوضح البيان ذاته، أن: "الاجتماع خصص لمواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى الهيئات والمؤسسات العمومية".

ويأتي هذا الاجتماع، يضيف البيان: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعية إلى تحويل هذه الأملاك العقارية والمنقولة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.".