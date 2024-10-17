حجز أزيد من 100 ألف قرص "إكستازي" بوهران

تمكنت جمارك وهران من إحباط محاولة إدخال أزيد من 100 ألف قرص من المؤثرات العقلية "إكستازي" إلى التراب الوطني.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم الخميس، أن: "أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بوهران ميناء، في ثلاث عمليات متفرقة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، تمكنوا من إحباط محاولة إدخال إلى التراب الوطني كميات معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 100900 قرص، تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل خمسة مكيفات هوائية على متن ثلاث مركبات في رحلة بحرية قادمة من ميناء ألميريا الإسبانية".

وأضاف المصدر نفسه: "كما تم توقيف خمسة أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة".