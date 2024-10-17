الاحتلال في جنوب لبنان.. "دمّر، صوّر واهرب"

كشف حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن الجيش الصهيوني لم يتمكن من "السيطرة الكاملة"على أي قرية في جنوب لبنان، منذ إعلانه بدء عمليات توغل بري عبر الحدود في نهاية سبتمبر.

وقال النائب في الحزب، حسن فضل الله، خلال مؤتمر صحافي في البرلمان "إلى اليوم لم يتمكن العدو من السيطرة الكاملة على أي قرية ولم يستقر في أي قرية، فهو يعتمد سياسة "دمّر، صوّر واهرب" متهما جيش العدو بـ"اتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال التدمير الممنهج" للمناطق الحدودية.

و يواصل الجيش الصهيوني ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب واستهدفت غارة محيط مدينة صور في جنوب لبنان، بعد وقت قصير من إنذار صهيوني بإخلاء مبنى ومحيطه في منطقة الحوش.

وأظهرت مشاهد سحابة دخان ضخمة تصاعدت من الموقع المستهدف في الحوش. كما استهدفت غارة صهيونية، صباح اليوم، أطراف بلدة عنقون بقضاء صيدا في الجنوب.