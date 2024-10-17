انطلاق دفعة جديدة للزيارات الدولية للشركات الناشئة

نظمت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، اليوم الخميس، لقاءً مع الصحافة ورواد الأعمال للإعلان عن انطلاق دفعة جديدة من برنامج الزيارات الدولية للشركات الناشئة، التي ستتوجه إلى الصين، كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع القادم، وذلك في إطار تنفيذ التزام رئيس الجمهورية.

خلال الندوة التي أقيمت في مقر مؤسسة "ألجيريا فانتور"، استعرض ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أبرز أهداف البرنامج والتفاصيل المتعلقة به.

وأكد أن: "هذه الزيارات تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة الجزائرية من اكتساب المعرفة والخبرة من كبرى الجامعات والشركات التكنولوجية، وكذلك من المراكز التكنولوجية العالمية الرائدة، مما يعزز قدراتها الابتكارية ويساهم في تعزيز ريادة الأعمال في الجزائر، لا سيما في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية".

وقال الوزير: "تهدف هذه الرحلات إلى تعريف المشاركين بأسرار نجاح البيئات الريادية في الدول الرائدة في التكنولوجيا، مما سيمكنهم من تطبيق هذه الأفكار والابتكارات في الجزائر ليصبحوا قادة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا مستقبلاً". وستتمكن 90 شركة ناشئة إضافية من المشاركة في هذا البرنامج، نحو تحقيق الهدف المتمثل في إرسال 450 شركة إلى الدول الثلاث.

وفي ختام الندوة، أعرب الوزير عن شكره لجهود المسرعة العمومية "ألجيريا فانتور" في دعمها المستمر للشركات الناشئة الجزائرية، وأشاد بجهود المدير العام وإطارات المؤسسة في تعزيز الابتكار داخل البلاد، مؤكداً أن العديد من الشركات الناشئة قد استفادت بالفعل من هذا الدعم، ما سيمكنها من النمو والمنافسة على المستوى الدولي.

كما أشار إلى أن: "التسجيلات للمشاركة لا تزال مفتوحة عبر موقع asep.dz. ويأتي هذا الحدث في إطار التزام الوزارة بدعم الابتكار وتعزيز القدرات التنافسية للشركات الناشئة الجزائرية، وإعطاء صدى دولي لها، من خلال توفير فرص تدريب وتطوير في الأسواق الدولية الأكثر تقدماً".