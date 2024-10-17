استشهاد الزعيم يحيى السنوار؟

قالت إذاعة الجيش الصهيوني، أنه تم اغتيال يحي السنوار في عملية عشوائية في رفح، ولم يصدر أي بيان لحد الآن من طرف حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وكان الاحتلال في وقت سابق أعلن أنه يجري فحوصات الحمض النووي على جثة اشتبه في أنها لزعيم حركة حماس ومهندس معركة طوفان الأقصى.

وحسب ما سربته وسائل إعلام عبرية، فان استشهاد يحي السنوار كان صدفة بعد اشتباكه مع قوة صهيونية رفقة اثنين من مرافقيه في رفح.

وتلقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، إحاطة على متن الطائرة الرئاسية التي تنقله إلى ألمانيا، بشأن إعلان الكيان الصهيوني أنه تتحقق من احتمال استشهاد زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، وفق مسؤول أمريكي.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمني صهيوني أن القوات التي قتلت مسلحين يعتقد أن بينهم السنوار لم تكن قوات خاصة، من جهته، أكد رئيس "الكنيست" الصهيوني، أمير أوحانا، أن "السنوار قتل".

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية الصهيوني تأكيده استشهاد السنوار، وحسب إذاعة الجيش الصهيوني فإن السنوار استشهد أمس ولم تكتشف جثته إلا بعد تمشيط المنطقة اليوم.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قتل يحيى السنوار مضيفا أن الحرب لم تنته.