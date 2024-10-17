"الجوية الجزائرية" تعلن إلغاء رحلات دولية وداخلية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن إلغاء 12 رحلة دولية و22 رحلة داخلية.

ولم تذكر الشركة العمومية، في بيانها، أسباب إلغاء هذه الرحلات خلال الفترة الممتدة بين 21 أكتوبر و1 نوفمبر المقبل.

وحسب البيان فقد تم تغيير توقيت 40 رحلة دولية و30 رحلة داخلية خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجاري، والتي كانت مبرمجة بين الساعة 10:00 صباحاً و13:00 ظهراً أما بالنسبة ليوم 1 نوفمبر، فتشمل التغييرات الرحلات المبرمجة بين الساعة 08:30 صباحاً و14:30 بعد الظهر.

ودعت "الجوية الجزائرية" زبائنها للتوجه إلى الوكالات التجارية التي تم اقتناء تذاكر السفر منها، أو الاتصال بمركز الاتصال عبر الرقم القصير 3302، أو زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات.