حجز كمية معتبرة من المهلوسات في الوادي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بسطيل من توقيف شخصين، وحجز 96150 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ203 مليون سنتيم.

وحسب بيان مصالح الدرك الوطني فإن وقائع القضية تعود إلى "قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية، بتنفيذ خدمة سد على مستوى الطريق الوطني رقم 48 في شطره الرابط بين ولايتي الوادي والمغير أين تم توقيف مركبة قادمة من ولاية الوادي بإتجاه ولاية المغير إلا أن سائقها رفض الامتثال لأمر التوقف ، ولاذ بالفرار باتجاه بلدية سطيل (المغير)، ليتم التنسيق مع الفرقة المتعددة المهام للجمارك بسطيل، حيث تم وضع سد مشترك عند الحدود الإقليمية لبلدية الحمراية، بعد محاولة توقيفه رفض الامتثال للمرة الثانية ليتم وضع المسلفة مما أدى إلى انفجار 03 مجلات، كما واصل سيره إلى غاية توقيفه، بعد تفتيش المركبة تم حجز 96150 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ، على إثر ذلك تم توقيف المعني واقتياده رفقة المركبة والمحجوزات إلى مقر الفرقة للتحقيق".

ومواصلة للتحقيق تم تشكيل دورية والتنقل إلى منزل مشتبه فيه ثاني، أين تم تفتيش المنزل تفتيشا أمنيا دقيقا، ليتم حجز مبلغ مالي قدره 203 مليون سنتيم، منظار میدان داخل غمده، ليتم إيقاف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة.

وتم إنجاز ملف قضائي و تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليمها مع تسليم المحجوزات لمصالح الجمارك.