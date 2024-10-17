الفريق أول شنقريحة يزور كلية الدفاع لمجموعة الساحل

زار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس وكذا المجمع متعدد التقنيات بنواكشوط في ثالث يوم من زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بدعوة من نظيره الموريتاني الفريق المختار بله شعبان.

وتنقل الفريق أول –حسب البيان- إلى مقر الأركان العامة للجيوش الموريتانية حيث أشرف رفقة الفريق المختار بله شعبان على مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جيشي البلدين في مجال تبادل المعلومات.

وتم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المدير المركزي لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي عن الجانب الجزائري وقائد فرقة الاستخبارات والأمن العسكري للأركان العامة للجيوش عن الجانب الموريتاني.