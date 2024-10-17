بيان هام لـ"شيري الجزائر"

أعلن الشركة الجزائرية الصينية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، حصولها على اعتماد لإطلاق مصنعها لعلامة "شيري" في الجزائر.

وحسب بيان الشركة فإن "المصنع سيبدأ في الإنتاج في أقرب الآجال، وهو ما يدل بوضوح على جدية العلامة التجارية والتزامها الصارم بالوفاء بوعودها".

واعتبرت الشركة أن هذا المشروع يمثل "خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الطموحة للسلطات العمومية لإرساء صناعة حقيقة للسيارات في الجزائر"، مضيفة أن "إطلاق مصنع شيري في الجزائر يعكس التزامنا الراسخ بتلبية احتياجات السوق الوطنية وتوفير سيارات بجودة عالية تناسب تطلعات المستهلك الجزائري كما تمثل تقدما نوعيا لإرساء أسس متينة لصناعة حقيقية في الجزائر مع الشريك الصيني من خلال هذا المصنع والذي هو استثمار مباشر له بنسبة معتبرة في المشروع".

وطمأنت "شيري الجزائر" زبائنها بتلبية طلباتهم، والعمل لضمان توفير السيارات عن طريق الكوطة أو عن طريق مصنعها في الجزائر في أقرب وقت ممكن، كما أكدت أن هذه الخطوة "تمثل بداية انفراج وتخفيف عبئ المستهلك الجزائري في السوق، بما في ذلك ارتفاع أسعار السيارات المستعملة".

وختم الشركة في بيانها: "نحن على يقين أن هذا المصنع سيشكل ركيزة هامة في تطور قطاع السيارات في الجزائر، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تتماشى مع رؤية الجزائر المستقبلية في خلق صناعة حقيقية للسيارات وجعل بلادنا قطبا قاريا وجهويا فعالا في هذا المجال".