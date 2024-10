Air Algérie annonce l'annulation de vols internationaux et domestiques

Air Algérie a annoncé, aujourd'hui, dans un communiqué, l'annulation de 12 vols internationaux et de 22 vols domestiques.

La compagnie n'a pas précisé les raisons de l'annulation de ces vols pour la période allant du 21 octobre au 1er novembre prochain.

Selon le communiqué, les horaires de 40 vols internationaux et de 30 vols domestiques ont été modifiés entre le 21 et le 31 octobre, initialement programmés entre 10h00 et 13h00. Pour le 1er novembre, les changements concernent les vols prévus entre 08h30 et 14h30.

La compagnie a invité ses clients à se rendre dans les agences où ils ont acheté leurs billets, à contacter le centre d'appel au numéro court 3302, ou à visiter le site internet pour obtenir plus d'informations.