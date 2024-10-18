أمطار على 20 ولاية (تحديث)

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات.

وأوضحت المصالح ذاتها، في نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة ستتساقط بكميات قد تتعدى40 ملم، بداية من الثالثة زوالا إلى غاية يوم غد السبت، على ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وأفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم غد السبت على ولايات: ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

كما توقعت ذات المصالح، تساقط أمطار غزيرة على ولايات: الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف وتمنراست. وتمتد صلاحية التنبيه بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.