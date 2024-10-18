توقعات متفائلة لمعرض التجارة البينية الإفريقية

توقّع وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن تفوق قيمة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي ستبرم خلال الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية، 48 مليار دولار، وهي التظاهرة المزمع تنظيمها في سبتمبر 2025 بالجزائر.

وأوضح زيتوني، أمس الخميس، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته لأجنحة فعاليات الأيام الإبداعية الإفريقية "كانكس 2024"، أنه: "بتعليمة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قمنا برفع المعايير إلى أعلى مستوى، مقارنة بالطبعات السابقة من معرض التجارة البينية الإفريقية، ونراهن على حجم 48 مليار دولار من المبادلات البينية الإفريقية وبين الشركات الإفريقية والدولية".

وصرّح الوزير بأنّ: "معرض التجارة البينية الإفريقية يعد حدثا اقتصاديا إفريقيا بامتياز الذي يتشرف بلدنا باحتضانه"، مضيفا أنّ: "الجزائر تتوفر على المنشآت والإمكانات الضرورية لاستقبال هذا الحدث الكبير، مما سمح بموافقة الهيئات المنظمة على ترشحنا، لاسيما منهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية".

أما بخصوص فعاليات الأيام الإبداعية الإفريقية "كانكس 2024"، أشار زيتوني إلى أنّ هذه التظاهرة التي تسبق عادة المعرض، تدل على أن "إفريقيا ليست فقط قارة للمواد الأولية، وإنما كذلك للإبداع ومسارات مشتركة لكفاح الرجال والنساء الأفارقة من أجل حريتهم والطموح لإقامة علاقات تجارية بينية إفريقية متينة ومزدهرة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ مبادرة كانكس 2024 تنظمها كل من وزارات التجارة وترقية الصادرات، الثقافة والفنون، الشباب والرياضة، والسياحة والصناعات التقليدية، بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، وبالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وذلك من 16 إلى غاية 19 أكتوبر الجاري، بقصر المعارض بالعاصمة، تحت شعار "شعب متحد بالثقافة ومبدع في خدمة العالم".