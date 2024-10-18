خطر صحي يهدد مستعملي "الكيراتين" البرازيلية

حذرت السلطات الصحية الفرنسية، أول أمس الأربعاء، من مخاطر الفشل الكلوي المرتبط باستخدام منتج تمليس الشعر برازيلي، والذي يحتوي على حمض الجليكوسيلك.

وفي تنبيه صدر، يوم الأربعاء، نصحت المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الاحتيال (DGCCRF) والمديرية العامة للصحة (DGS) بعدم استخدام منتجات الشعر، التي تحتوي على حمض الجليكوسيلك المخصص لتمليس الشعر البرازيلي.

وأوضحت الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء، التي أطلقت تجربة حول هذا الموضوع، في بلاغ صحفي، أنه: "منذ بداية العام، أصيب أربعة أشخاص بفشل كلوي حاد بعد استخدام منتج برازيلي لفرد الشعر يحتوي على المادة الكيميائية".

وقالت الدكتورة جولييت بلوخ، مديرة التنبيهات الصحية والمراقبة في Anses، لموقع BFMTV.com: "عند استخدام المنتج يجب إلقاء نظرة على الملصق المطلوب للإشارة إلى المكونات الرئيسية".

وتابعت: "إذا كان المنتج يحتوي على حمض الجليكوسيلك، فمن الأفضل تفادي استعماله، سواء للأفراد أو لمصففي الشعر". كما حذرت الأكاديمية الوطنية للطب من "مخاطر صحية لا يمكن الاستهانة بها، في حين أن استخدام هذه المنتجات التجميلية يتزايد بشكل واضح بين النساء، وأيضا بين الرجال، خاصة ذوي الشعر المجعد".

وأوضحت جولييت بلوخ، أنه عندما "يمر حمض الجليكوسيلك إلى مجرى الدم عبر فروة الرأس، فإنه يمكن أن يشكل بلورات أكسالات الكالسيوم التي تترسب في الكلى، وأن هذه البلورات الدقيقة ستعرقل عمل الكلى وتظهر علامات الفشل الكلوي بسرعة بعد التعرض لحمض الجليكوسيلك".