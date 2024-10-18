عملية فدائية انطلاقا من الأردن

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، تمكن قواته، قبل قليل، من رصد عدد من المسلحين الذين دخلوا الأراضي المحتلة عبر الأردن، جنوبي البحر الميت، مشيرا إلى مقتل اثنين من المسلحين خلال عملية تبادل لإطلاق النار.

فيما أفادت وسائل إعلام بأن جنديين لجيش الاحتلال الصهيوني أصيبا، في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت، نفذها مسلحون عبروا من الأردن.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن حادثة إطلاق النار وقعت على بعد نحو 3 كيلومترات من مستوطنة إيلوت، جنوبي البحر الميت، معقبة أنه لم تقع إصابات في العملية، وأنه طلب من السكان دخول منازلهم لحين صدور تعليمات أخرى.

وأضافت إذاعة العدو أن القوات تمشط المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار، بينما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الجيش الصهيوني يشتبه في وجود مزيد من المسلحين المتسللين من الأردن إلى المنطقة.

بدورها، أشارت القناة الـ12 العبرية إلى فتح تحقيق أمني بشأن احتمال ارتداء المسلحين زيا عسكريا (كجنود أردنيين) في محاولة للتنكر.