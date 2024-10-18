حماس: إننا على عهدك يا أبا إبراهيم (فيديو)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، استشهاد رئيسها، يحيى السنوار، وجاء ذلك في كلمة لرئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، بثتها قناة "الجزيرة" القطرية.

وقال خليل الحية "تنعي الحركة إلى الأمة الإسلامية والعربية جميعا رجلا من أشجع الرجال رجل كرس حياته من أجل فلسطين ، صدق الله فصدقه الله، واصطفاه إليه شهيدا".

وأضاف: "ننعي رئيس المكتب السياسي، الذي لقى نحبه مقبلا غير مدبر، في مقدمة الصفوف يتنقل بين المواقع القتالية صامدا مرابطا ثابتا مدافع عن أرض فلسطين".

وقال أيضا: "السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم".

وواصل في كلمته: "دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات، إننا على عهدك يا أبا إبراهيم ورايتك لن تسقط بل ستظل مرفوعة في السماء، سلام عليك يا أبا إبراهيم ، الرجل الزاهد التقي، سلام عليك أسيرا سلام عليك مجاهدا، سلام عليك قائدا، سلام عليك شهيدا، سلام عليك ورحمك الله ابا إبراهيم وأسكنك الفردوس الأعلى. "

وعن وضع حركة المقاومة الآن بعد رحيل أحد رموزها البارزين، قال " استشهاد القائد السنوار ومن سبقه من القادة لن يزيد حركتنا إلا قوة وصلابة".

كما كشفت حركة حماس، عبر كلمة خليل الحية أن مواقفها ثابتة ولن تتغير باستشهاد السنوار، بالتأكيد على أن: "أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات".