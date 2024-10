Mohamed Sinwar, l'autre cauchemar de l'occupation sioniste

Quelques heures après le martyre du président du Hamas, Yahya Sinwar, un autre nom est apparu en tête de la liste des personnes recherchées par l'entité sioniste.

Des médias sionistes, dont le "Jerusalem Post", ont relayé un nouveau nom recherché par l'armée d'occupation, et même le porte-parole de l'armée a évoqué ce nom lors d'une déclaration médiatique après l'annonce du martyre de Yahya Sinwar.

Il s'agit de son frère, Mohammed Sinwar, décrit par les médias ennemis comme étant plus "sauvage" que son frère.

Mohammed Ibrahim Hassan Sinwar, né le 16 septembre 1975 dans le camp de réfugiés de Khan Younès, est l'un des principaux dirigeants militaires des Brigades al-Qassam. Il est membre de l'état-major militaire des brigades et commandant du secteur de Khan Younès.

Il est considéré par l'entité sioniste comme l'un des cerveaux derrière le "Déluge d'Al-Aqsa".

L'armée d'occupation et ses services de renseignement ont tenté de l'assassiner à plusieurs reprises, sans succès, la dernière tentative remontant à 2021. Il s'est distingué comme l'un des principaux planificateurs de l'opération "Illusion Éphémère", qui est l'une des opérations les plus audacieuses de l'histoire de la résistance palestinienne. Cette opération a ciblé un site militaire sioniste près du passage de Karem Abu Salem, le 25 juin 2006, à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

L'opération a entraîné la mort de deux soldats de l’occupation et la capture du soldat Gilad Shalit, qui est resté en captivité pendant cinq ans avant d'être échangé contre plus de mille prisonniers palestiniens, dont Yahya Sinwar, lors d'un échange historique en 2011.

Mohammed Sinwar est considéré parmi les candidats pour succéder à son frère à la tête du mouvement de résistance "Hamas".