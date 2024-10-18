صفحات رسمية تقع في المحظور (صور)

وقع الحسابان الرسميان لاتحاد العاصمة وشباب بلوزداد على "الفايسبوك" في المحظور، قبل القمة المرتقبة بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، بملعب 5 جويلية.

فقد تبنت الصفحتان الرسميتان للاتحاد والشباب في تقديمهما للقمة العاصمية، رسائل فيها من التحريض والكراهية والجهوية المقيتة تجاه كل فريق، وهذا تحت غطاء العراقة والانتماء لمدينة الجزائر العاصمة.

وتبنت الصفحتان عبر هذه المنشورات الخطاب المتعصب لمجموعات "الالتراس" من دون الاهتمام بالآثار المرتبة عن ذلك، في تنامي مظاهر العنف والشغب في الملاعب الجزائرية.

ويستعد الفريقان لخوض مباراة في غاية الأهمية، حيث يسعى الاتحاد للفوز والتطلع للعودة إلى الصدارة، فيما يسعى شباب بلوزداد لتحقيق نتيجة إيجابية ووقف نزيف النقاط الذي سجله في الجولات الأربع الأولى، والذي قاد لإقالة المدرب كورنتين مارتينز، وتعويضه بالمدرب عبد القادر عمراني، الذي لم يؤهل لإدارة الشباب في هذه المباراة، لكون سلفه لم يفسخ بعد عقده مع الفريق.

هذا ويرتقب أن يسجل أكثر من 40 ألف متفرج حضورهم لهذه القمة، وقد بلغ إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها، بمناسبة القمة العاصمية بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، 36 ألف تذكرة، من جملة 50 ألف تذكرة تم طرحها للبيع لأنصار الفريقين على منصة "تذكرتي"، مع العلم أن عملية البيع عبر المنصة توقفت في حدود منتصف نهار اليوم، مع الإشارة إلى أن حصة الدعوات المجانية وصلت إلى 3 آلاف دعوة.