الدرك الوطني يحجز مهلوسات بتيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني بقصر الشلالة، بولاية تيارت، من الإطاحة بشبكة إجرامية، مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة، حسبما أفاد به اليوم الجمعة، بيان للمصالح ذاتها.

وجاء في البيان أن: "العملية مكنت من إحباط صفقة بيع وشراء الأقراص المهلوسة على مستوى بلدية قصر الشلالة، حيث تم توقيف سيارة سياحية محل المعلومة، بعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام بالمقعد الأمامي لمرافق السائق، بالإضافة إلى المبلغ المالي المتفق عليه من طرف المشتبه فيهم".

وأسفرت هذه العملية، يضيف البيان: "عن توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا وحجز كمية تقدر بـ7155 قرص مهلوس، ومبلغ مالي يقدر بـ325 مليون سنتيم كعائدات إجرامية، إضافة إلى حجز وسيلة نقل تستعمل في النشاط الإجرامي".

وسيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.