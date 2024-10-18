برج بوعريريج: العثور على إمام مسجد مشنوقا

عثر، فجر يوم الخميس، على إمام مسجد علي بن أبي طالب، المدعو مزيان جلال، بمنطقة الدهسة، برج زمورة بالمدخل الشرقي لبرج بوعريريج، مشنوقا ببيت الوضوء، قبل صلاة الفجر.

هذا وأكد مصدر من مديرية الشؤون الدينية أنه تم تشريح جثة الضحية، ونقلها إلى مسقط رأسها، بولاية عين الدفلى، مع وفد من الأئمة وسكان منطقة الدهسة لتقديم العزاء لأسرة الفقيد، في انتظار نتائج التحقيق حول الحادثة التي خلفت حالة من الحزن والارتباك بين عمال قطاع الشؤون الدينية وإطاراتها وسكان منطقة.

وحسب المعلومات الأولية، التي تحصلنا عليها، الضحية كان قد اشتكى من محاصرة اللجنة الدينية له، واعتداء رئيسها عليه أمام المصلين، في رسالة موجهة لمديرية الشؤون الدينية. وحسب مصادرنا، فإن المديرية استمعت إلى اللجنة والإمام، واتخذت قرار تحويله إلى مسجد آخر بنفس البلدية بيوم قبل العثور عليه مشنوقا.

بوبكر مخلوفي