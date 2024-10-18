قتيلان في حادث مرور بالنعامة

يتواصل إرهاب الطرقات والمجازر المرورية بولاية النعامة، حيث توفي شخصان في حادث مرور أليم وقع في حدود الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من صبيحة هذا الجمعة بالطريق الوطني رقم 47 على بعد 35 كيلومترا عن بلدية عسلة التي تحتضن فعاليات التظاهرة الشعبية وعدة سيدي أحمد المجدوب.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع إثر اصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في اتجاهين مختلفين ما أدى إلى وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العين الصفراء وقدمت إسعافات أولية لثلاثة جرحى نقلوا إلى ذات المؤسسة الإستشفائية.

وبهذا الحادث تكون ولاية النعامة قد سجلت ثلاثة حوادث مميتة وخطيرة في ظرف أسبوع أدت إلى هلاك 15 شخصا رحمهم الله.