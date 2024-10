Bordj Bou Arreridj : Un imam retrouvé pendu dans une mosquée

La découverte de l’imam Meziane Djalal, imam de la mosquée Ali Ben Abi Talib dans la région de Dahssa, à Bordj Zemoura, à l’accès est de la wilaya de Bordj Bou Arreridj pendu dans la salle des ablutions avant la prière d’El Fajr, a provoqué une onde de choc et de tristesse parmi les habitants de la région et les employés du secteur des affaires religieuses.

Selon une source de la direction des affaires religieuses, le corps de la victime a été autopsié et transporté dans sa ville natale, dans la wilaya d'Aïn Defla, accompagné d'une délégation d'imams et de résidents de Dahssa pour présenter leurs condoléances à la famille du défunt, en attendant les résultats de l’enquête.

D’après les premières informations, la victime s’était récemment plainte d’avoir été harcelée par le comité religieux et agressée par son président en présence des fidèles, dans une lettre adressée à la direction des affaires religieuses.

Des sources ont indiqué que la direction avait entendu à la fois le comité et l’imam, et avait décidé de le transférer dans une autre mosquée de la même commune, la veille de la découverte de son corps pendu.