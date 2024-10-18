الرائد يتعثر .. عنابة والحراش أبرز المستفيدين

أجريت، اليوم الجمعة، مقابلات الجولة الخامسة من الرابطة الثانية (مجموعة وسط-شرق) والتي شهدت تعثر الرائد مستقبل الرويسات على أرضية ميدانه أمام هلال شلغوم العيد بنتيجة هدف في كل شبكة.

ورغم التعادل حافظ ممثل ولاية ورقلة على صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة لكن الفارق تقلص عن الوصافة.

وأبرز المستفيدين من تعثر الرائد هو الثنائي اتحاد عنابة، الذي تجاوز ضيفه مولودية قسنطينة بثنائية نظيفة واتحاد الحراش الذي عاد بفوز ثمين من باتنة أمام الشباب المحلي (2-0)، حيث رفع الفريقان رصيدهما إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني مع مقابلة متأخرة لكل منهما.

من جهته، حقق نادي التلاغمة انتصارا على مولودية باتنة بهدفين مقابل هدف وأصبح يتقاسم الوصافة رفقة اتحاد الحراش واتحاد عنابة.

النتائج:

اتحاد عنابة 2 مولودية قسنطينة 0

مستقبل الرويسات 0 هلال شلغوم العيد 0

شباب باتنة 0 اتحاد الحراش 2

نادي التلاغمة 2 مولودية باتنة 1

شبيبة جيجل 2 اتحاد الشاوية 1

جمعية الخروب 2 اتحاد خميس الخشنة 0

أولمبيك المقرن 1 اتحاد ورقلة 1

شباب برج منايل 2 اتحاد سوف 2.