مولودية الجزائر في الصدارة

أكدت مولودية الجزائر بدايتها القوية هذا الموسم وعادت بفوز ثمين على حساب المضيف اتحاد خنشلة (1-0) بملعب حمام عمار، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل هدف المقابلة الوحيد الظهير الأيمن المتألق رضا حلايمية في الدقيقة 35 برأسية محكمة بعد استغلاله لتوزيعة زميله مروان خليف الذي خاض أول مقابلة بألوان "الشناوة".

وصمد أشبال المدرب باتريس بوميل في بقية أطوار المقابلة رغم ضغط المحليين المدعمين بالآلاف من أنصارهم، ليحقق زملاء نعيجي ثالث فوز في الموسم والثاني خارج القواعد بعد ذلك المسجل بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو أمام شبيبة القبائل.

واستغل أصحاب اللونين الأحمر والأخضر تعثر الرائد السابق، أولمبي آقبو، الذي وقع في فخ التعادل أمام الضيف أولمبي الشلف بنتيجة سلبية.

ويعتبر هذا التعادل الأول للصاعد الجديد على أرضية ميدانه هذا الموسم بعد فوزين على نجم مقرة وشبيبة الساورة، فيما يعود أشبال المدرب سمير زاوي بثاني نقطة من خارج القواعد.

على ضوء نتيجتي المقابلتين اللتين أجريتا في نفس التوقيت، اقتنص حامل اللقب الصدارة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف أولمبي آقبو (10 نقاط) في انتظار استكمال بقية مواجهات الجولة.